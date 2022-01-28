Как информирует «НБН», подконтрольный сепаратистам телеграм-канал «Донецкий Телеграм» сообщает, что платежный сервис «КИВИ» начал внезапно блокировать любые финансовые операции на территории ОРДЛО.

Источник ресурса уточнил, что при попытках людей провести финансовые операции, они сталкиваются с сообщением следующего характера: «Проведение платежа запрещено. Ошибка».

Отмечается, что под такое ограничение попали все пользователи, которые проживают на территории псевдореспублик вне зависимости, к какому оператору связи привязан электронный кошелек – украинскому или российскому.

В это же время на официальном сайте QIWI нет никаких сообщения о подобных ограничениях. Хотя в одном из сообществ электронной системы перевода денег в запрещенной на территории Украины соцсети «ВКонтакте» отмечается, что на территории ОРДЛО сервис не поддерживается. Как раньше жители псевдореспублик им пользовались, остается загадкой.

Напоследок источник подчеркнул, что такую проблему можно обойти, если использовать сервис VPN, выбрав местом жительства, к примеру, Россию.

Ранее также сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса началась вербовка местных жителей в ряды НВФ.