Кадры обращения жительницы псевдореспублики Донбасса опубликовал Telegram-канал «Украинский Диалог», информирует «НБН».

Женщина призналась, что восемь лет назад она поддержала «референдум» в ОРДЛО, после которого страна-агрессор ввела свои войска на территорию захваченного Донбасса. По ее словам, именно эти события стали причиной военных действий РФ против Украинского государства.

Жительница «ДНР» заявила, что она и ее знакомые раскаиваются в том, что 11 мая 2014 года они поддержали оккупантов. По ее словам, «референдум» стал троянским конем с войсками РФ, который жители Донбасса ввели на украинскую территорию.

Женщина рассказала, что многие в ОРДЛО давно «прозрели», однако она не озвучивала свое мнение из-за страха, поскольку в «ДНР» за это расстреливают. Она добавила, что сегодня ей не позволяет молчать чувство стыда за ее поведение.

Она убеждена, что именно жители захваченного РФ Донбасса поддались пропаганде Кремля и пустили в этот регион военных страны-агрессора, что переросло в полномасштабное наступление российской армии на украинскую территорию.

Также жительница ОРДО упомянула священников УПЦ МП, которые еще до вторжения РФ на Донбасс рассказывали прихожанам о «необходимости единения славянских народов».

Ранее призналась, что ей стыдно за своих соотечественников легкоатлетка из Луганска Елизавета Брызгина. Украинская спортсменка эмоционально отреагировала на кадры празднования присоединения «ДНР» к РФ в оккупированном Донецке.