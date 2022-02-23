Украинская легкоатлетка эмоционально отреагировала на кадры из оккупированного Донецка с празднованием присоединения «ДНР» к стране-оккупанту. Об увиденном в «столице республики» спортсменка высказалась в своем Instagram-аккаунте, информирует «НБН».

В разделе Stories Брызгина предрекла печальное будущее жителям ОРДЛО. По ее мнению, люди в псевдореспубликах своими радостными эмоциями из признания «ЛДНР» Россией похоронили свое будущее.

Легкоатлетка написала, что дети жителей ОРДЛО будут получать высшее образование в непризнанных университетах. Она убеждена, что другие страны никогда не откроют визы «ДНР» и «ЛНР», поэтому путешествовать и посмотреть мир жители «республик» смогут только перед телевизором при просмотре программы «Орел и решка».

До того, как россияне официально признали ОРДЛО, журналист РФ Павел Пряников призвал жителей псевдореспублик Донбасса уезжать оттуда. Журналист не сомневается, что после такого шага Кремля жизнь в «ЛДНР» лучше не станет, вспомнив о ситуации в других регионах, которые курирует Москва.