Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, обнародованном на сайте организации.

Синоптики говорят о том, что в последующие дни в Киеве будет продолжаться теплая погода. Согласно их объяснению, среднесуточная температура воздуха 6 октября превысила 11,5 градусов по Цельсию с отметкой «+».

Само же «бабье лето», как говорят синоптики, будет длится до момента начала перехода этого показателя через 11,5 градусов по Цельсию выше ноля в сторону снижения.

Напомним, ранее военный аналитик рассказал, как погода может повлиять на ход боевых действий на фронте.