В эфире национального телемарафона Кудрицкий отметил, что после блэкаута 23 ноября, энергетическая система нашей страны вновь соединилась с энергосистемой Европейского союза, информирует «НБН».

По словам главы правления НЭК «Укрэнерго», также заработали все три атомные электростанции, которые расположены не на захваченной российскими войсками территории.

Он добавил, что вскоре АЭС должны выйти на плановую мощность, после чего станет возможным перевод потребителей на плановые отключения света, вместо аварийных.

Напомним, что городской глава Киева Виталий Кличко рассказал, сколько жителей столицы по-прежнему отстаются без электричества. Также он сообщил, на сколько хватит запасов горючего, чтобы обеспечить работу социальных объектов.