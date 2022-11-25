В своем Telegram-канале мэр Киева объяснил, что в городе в первую очередь подают электроэнергию в объекты критической инфраструктуры, от которых зависит жизнеобеспечение столицы, информирует «НБН».

По словам Кличко, бытовым потребителям пока что электрику будут давать на три часа. Он добавил, что половина киевлян по-прежнему остаются без света, однако треть домов города уже с отоплением.

Глава столицы отметил, что, в случае следующей массированной атаки россиян на энергетическую систему, жители Киева смогут прийти в пункты обогрева. Кроме того, все социальные объекты обеспечены генераторами, в городе достаточно запасов горючего, которого точно хватит на следующий месяц.

Ранее городской глава Киева оценил вероятность повторного наступления российских войск на столицу.