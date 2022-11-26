Как информирует «НБН», об этом в Телеграм рассказал народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

Свой пост парламентарий подписал следующим образом: «При царе такого не было! Отдайте сыновей!».

Итак, народный избранник пишет, что на территории Российской Федерации набирают обороты бунты матерей мобилизованных россиян. И на этот раз женщины записали гневное видео, в котором осуждают Владимира Путина в том, что продолжается мобилизация, а их сыновей забирают. При этом женщины сознаются, что голосовали именно за Путина.

На какой же шаг пошел Путин, чтобы смягчить происходящую ситуацию? Гончаренко пишет, что глава Кремля организовал встречу с матерями мобилизованных. Но что интересно, что на эту самую встречу явились «подставные» матери.

Более детально Алексей Гончаренко рассказал в своем сюжете, опубликованном в YouTube.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Министерстве обороны Украины пояснили, как могут навредить интервью с освобожденными из плена украинскими защитниками.