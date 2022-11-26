На брифинге представитель Минобороны сообщила, что интервью с освобожденными украинскими военнослужащими могут навредить тем, кого еще только готовят на обмен, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

По словам заместителя министра обороны, операция по возвращению украинских военнопленных на родину продолжается. Маляр обратилась к работникам СМИ и другим лицам с призывом не акцентировать внимание на тех защитниках, которые вернулись домой.

Заминистра объяснила, что на откровенных интервью может прозвучать информация, способная навредить тем людям, которых готовят к обмену. Маляр добавила, что на этой неделе у Украины есть успехи – 23 ноября удалось освободить из плена 35 защитников и одного гражданского.

Ранее в Минобороны Украины высказались о сроках завершения войны с российскими оккупантами.