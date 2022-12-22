В эфире телеканала «Киев» заместитель городского главы, секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко сообщил, что в этом году во время новогодних праздников в столице не будут менять комендантский час, информирует «НБН».

Представитель киевской власти отметил, что в городе не будет больших празднований, а гирлянду на елке на Софийской площади будут пытаться включать по вечерам на Рождество и Новый год, чтобы жители и гости столицы могли почувствовать элемент праздника.

Во время воздушной тревоги праздничное дерево подсвечивать не будут, а люди смогут подходить к нему, соблюдая правила безопасности.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, ожидать ли украинцам вражеских атак на Новый год.