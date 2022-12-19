В интервью изданию «Украинская правда» секретарь СНБО рассказал, готовиться ли жителям Украины к обстрелам войск Российской Федерации на Новый год, информирует «НБН».

Как отметил Данилов, население нашей страны должно быть готово к любым действиям армии Путина и провокациям государства-оккупанта, в том числе и во время новогодних праздников.

«Я же не мольфар, чтобы говорить, что будет там синее или красное», — ответил чиновник.

Секретарь СНБО напомнил о том, что у войны нет выходных, каких-то праздников и вещей, на которые люди могут не обращать внимания, украинцы должны быть готовыми ко всему.

Ранее Данилов высказался о ракетных запасах Вооруженных сил Российской Федерации. Чиновник рассказал, сколько еще массированных атак на украину могут устроить оккупанты.