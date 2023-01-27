В комментарии изданию «РБК-Украина» представитель ГУР МОУ сообщил, что армия страны-агрессора испытывает серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты, информирует «НБН».

По словам Черняка, в передовых подразделениях путинских оккупационных сил не хватает около 40% младших командиров. В частности, дефицит таких кадров наблюдается в подразделениях ВС РФ, которые воюют на Донетчине и Луганщине.

«Те, что стоят на первой линии, не хотят воевать, идти в наступление, многие хотят себя покалечить, чтобы вернуться на территорию России и уже не воевать. Большинство не планирует продлевать контракт, но их никто не спрашивает», — рассказал представитель разведки.

Он отметил, что именно по этой причине российские мобилизованные частко отправляются на штурм без командования и должного взаимодействия между группами. Оккупанты могут достигать незначительных тактических успехов, но несут колоссальные потери, а на место погибших РФ присылает новое «пушечное мясо».

Черняк добавил, что проблемы с руководством в войсках России есть и наболее высоких уровнях, о чем свидетельствует частая замена генералов и командующих разного уровня.

«По нашим оценкам, кадровые проблемы с командным составом россиян с каждым днем будут только увеличиваться», — заверил представитель ГУР.

Ранее в украинской разведке оценили стратегию нового командующего оккупантов в Украине Валерия Герасимова.