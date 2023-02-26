Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Как стало известно из источника, участники Крымской платформы ко дню сопротивления оккупации автономной республики Крым и города Севастополя поделились заявлением.

В заявлении идется о том, что Российская Федерация должна прекратить вести боевые действия на территории Украины, а также освободить все те территории, которые на данный момент являются оккупированными. В том числе освободить территорию Крымского полуострова.

Также представители Крымской платформы заявили, что они никогда не будут поддерживать оккупацию украинских территорий Россией.

Кроме этого, отдельно стоит отметить, что представители платформы призвали Россию перестать атаковать объекты инфраструктуры Украины.

Напомним, что ранее представитель ГУР озвучил дату возможного контрнаступления Украины.