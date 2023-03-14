Как информирует «НБН», видео атаки Вооруженных сил Украины на оккупантов в Донецке опубликовал украинский блогер и журналист Денис Казанский.

В комментарии к обнародованному видео Казанский написал:

На территории украинского Донецка оккупантам становится совсем некомфортно. Привет от тружеников пульта и мавика может упасть под ноги где угодно и когда угодно. Конкретно этот привет от 59-й отдельной механизированной бригады был передан несколько часов тому назад. Я надеюсь, что этот пи***ас успешно стек кровью и уже на концерте Кобзона.