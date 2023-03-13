Как информирует «НБН», данное видео было опубликовано телеграм-каналом Flash UA.

На кадрах видно, как во время бега на фронте украинские защитники открывают огонь прямо на ходу, стреляя в позиции, где находились российские военные.

К слову, в настоящее время одной из наиболее тяжелой ситуации является ситуация вокруг Бахмута. В частности, генерал-полковник Сырский ранее заявил, что боевики частной военной кампании «Вагнер» пытаются прорваться в центр города, однако при этом они несут существенные потери благодаря слаженным действиям Вооруженных сил Украины.