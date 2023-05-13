Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на агентство «Reuters«.

Известно, что во время своего визита в Рим Владимир Зеленский должен встретиться с действующим президентом Италии Серджо Маттареллой.

Помимо этого, сообщается, что скорее всего украинский лидер также встретится и с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, а также с понтификом папой римским Франциском. Что конкретно будут обсуждать лидеры государств на данный момент неизвестно.

Примечательно, что Джорджия Мелони уже была в Киеве. Это произошло в феврале текущего года. Тогда, главы украинского и итальянского государств провели переговоры в столице Украины.

Кроме того, папа римский Франциск заявлял о том, что он намерен «использовать любую возможность для укрепления мира» между Украиной и Россией.

Также отметим, что ранее не сообщалось, будет ли совместная пресс-конференция президента Владимира Зеленского с руководством итальянского государства.

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