В эфире национального телемарафона Игнат отметил, что в последнее время армия Путина нетипично использует свое оружие для ударов по Украине, в частности, россияне стали чаще запускать баллистические ракеты, информирует «НБН».

Представитель Воздушных сил уточнил, что такие снаряды сбивать на дальних подступах нельзя, поскольку дальность поражения того же ЗРК Patriot всего несколько десятков километров. При этом другие крылатые ракеты можно уничтожать не только этим, но и другими комплексами, а также авиацией и мобильными огневыми группами.

Полковник отметил, что ВС РФ сейчас активно применяют «Искандеры» для массированных обстрелов. Оккупанты выпускают эти ракеты в то время, когда думают, что Украина этого не ожидает, однако силы ПВО сбивают их. Он добавил, что у россиян не системный подход к масштабным атакам.

Ранее в ОК «Юг» предупредили о подготовке путинскими войсками комбинированной атаки на Украину.