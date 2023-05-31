В эфире национального телемарафона спикер оперативного командования «Юг» обратила внимание на то, что российские захватчики давно не использовали для атак ракеты морского базирования, информирует «НБН».

По словам главы пресс-центра, это говорит о том, что армия Путина может готовить масштабный удар по Украине с моря крылатыми ракетами «Калибр» в комбинации с иранскими дронами-камикадзе.

Гуменюк уточнила, что суммарный залп ракет с вражеских кораблей может достигать 16 ракет. Представитель ОК «Юг» отметила, что противовоздушной обороне сложнее отыскать подводные суда, что может свидетельствовать о подготовке ВС РФ к комбинированным обстрелам Украины.

Напомним, в среду утром, 31 мая, россияне атаковали Днепропетровскую область. Глава ОВА рассказал о последствиях удара.