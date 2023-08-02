В эфире «24 канала» экс-глава Луганской ОВА сообщил, что россияне украли из больниц на временно захваченных территориях региона медицинское оборудование, которое туда закупили до полномасштабного вторжения, и вывезли его в «медгородок» областного центра, информирует «НБН».

По словам Гайдая, все больницы так называемой «ЛНР» переполнены ранеными «освободителями», однако им не могут оказать профессиональную помощь, поскольку все оборудование находится в Луганске.

По этой причине раненым захватчикам средней тяжести приписывают «легкое ранение» и отправляют обратно на поле боя. Нормально лечат только офицеров ВС РФ.

Ранее в Луганской ОВА сообщили, что россияне начали бросать коллаборантов из «силовых структур» на фронт.