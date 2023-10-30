В интервью изданию «РБК-Украина» руководитель Минцифры напомнил, что в нашей стране заблокированы соцсети РФ, однако все равно есть граждане, которые продолжают ими пользоваться. Чиновник заявил, что это максимально опасно, информирует «НБН».

По словам Федорова, лучшим мессенджером с точки зрения шифрования и передачи информации является Signal. После него идут WhatsApp, Trema, Facebook Messenger и Telegram.

Также министр рассказал, что сейчас в Украине становятся популярными анонимные Telegram-каналы. Чиновник предупредил, что эти инструменты россияне активно используют для распространения дезинформации и фейков.

Ранее СМИ сообщили, почему американский бизнесмен Илон Маск задумывается над ограничением доступа к своей соцсети Х на территории стран Европейского Союза.