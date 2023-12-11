Как информирует «НБН», информацию о взрывах распространило издание «Суспільне».

В своем сообщении издание отметило, что воздушную тревогу в городе объявили после информации, полученной от Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Изначально военные проинформировали, что в сторону Кривого Рога движется российская ракета. Но после этого поступила информация, что ракета все же движется в сторону Днепра. И вскоре после этого в городе прозвучали взрывы.

Также из СМИ стало известно, что в 17 часов 32 минуты по Киевскому времени в Днепропетровской и Запорожской областях была отменена воздушная тревога. А спустя почти полчаса после этого Воздушное командование «Восток» проинформировало, что в Запорожской области была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 «Овод» класса «воздух-поверхность» среднего радиуса действия. Ранее сегодня, в 15 часов, поступила информация о том, что такая же ракета была сбита в небе над Криворожском районе.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что утром в оккупированных Мелитополе и Бердянске было «жарко».