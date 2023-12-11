Чиновник в своем Telegram-канале около 11:00 сообщил, что мелитопольцы рассказали о серии взрывов, которые на протяжении полчаса слушали в разных районах города. Издание «Риа Мелитополь» пишет о том, что в домах некоторых горожан тряслись окна, информирует «НБН».

Telegram-канал «Бердянск Сейчас» в 11:23 написал, что утром было громко и в Бердянске, местные жители заявили, что прогремело больше двух десятков взрывов. Звуки «бавовны» в двух временно захваченных городах похожи на детонацию или учения.

По словам бердянцев, сильные «хлопки» слышны с полигона, который расположен за селом Азовское. Местные жители обратили внимание на то, что взрывы парные.

В то же время российские Telegram-каналы о происходящем ничего не сообщают.

Напомним, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как «освободители» готовятся обороняться в городе.