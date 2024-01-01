В эфире национального телемарафона Ходжес объяснил, почему командование ВС РФ «утилизирует» на войне в Украине множество своей живой силы и не меняет тактику, информирует «НБН».

По словам экс-командующего войск США в Европе, игнорируя потери армии Путина на фронте, Кремль стремится показать Украине и Западу, что у страны-агрессора якобы есть неограниченные ресурсы для ведения боевых действий.

Генерал обратил внимание на то, что «вторую армию мира» в основном пополняют за счет тех граждан РФ, которых «не жалко», в частности представителей малых народов, которые проживают в отдаленных регионах государства-террориста.

Ходжес отметил, что Москва готова ежедневно терять сотни бойцов, лишь бы создать иллюзию безграничного количества резервов у РФ. Таким образом Кремль рассчитывает демонстрацией «запаса прочности» подорвать волю украинцев к сопротивлению и вынудить Запад отказаться от поддержки Киева.

Ранее генерал объяснил, почему Украине не стоит ожидать положительных результатов от саммита НАТО в Вашингтоне.