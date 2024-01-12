В интервью французскому изданию Le Monde главный разведчик Украины прокомментировал тезисы об «усталости» от войны в нашей стране, которые нередко звучат в западных государствах, информирует «НБН».

Начальник ГУР МОУ отметил, что «уставшим» от российско-украинской войны придется заботиться о путинских оккупационных силах, когда они придут захватывать территории их стран.

Генерал напомнил, что государство-террорист ведет войну не только против украинцев, но и против Североатлантического Альянса. Буданов обратил внимание на то, что кремлевская пропаганда с самого начала вторжения громко заявляет об этом.

Напомним, Анна Маляр рассказала, как проходило обсуждение возможной ракетной атаки Российской Федерации на одну из стран-членов НАТО во время саммита Альянса в Вильнюсе. Бывший заместитель главы Минобороны Украины объяснила, в каких иллюзиях живет Запад относительно войны.