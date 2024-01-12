В интервью YouTube-каналу Ukrlife Маляр рассказала, что во время саммита НАТО в Вильнюсе представители Альянса обсуждали, как будет действовать организация, если россияне нанесут ракетный удар, например, по Латвии. В ответ на это предположение все молчали, понимая, что реакция других государств-членов будет очень медленной, информирует «НБН».

По словам экс-представителя оборонного ведомства, у Запада есть две иллюзии на счет войны, от которых он должен избавиться. Первое – политики должны понять, что война в Украине будет постепенно распространяться и ракеты ВС РФ уже начали долетать до соседних государств. В дальнейшем количество таких инцидентов будет лишь расти.

Второе – на Западе считают, что у кремлевского диктатора Владимира Путина есть какие-то ограничения относительно военных планов, то есть оккупанты остановятся, добравшись до какой-то границы. Маляр отметила, что также существует мнение о том, что глава РФ прекратит войну, если увидит решительный ответ Альянса.

Также в Альянсе считают, что если НАТО сильнее страны-агрессора, то захватчики не нападут на членов организации. Бывший замминистра подчеркнула, что западным политикам нужно напоминать, что иногда россияне начинали войны, будучи слабее соперников.

Ранее глава государства Владимир Зеленский рассказал, что он ожидает от саммита НАТО в Вашингтоне относительно Украины.