В эфире телеканала «Эспрессо» представитель Сухопутных войск ВСУ рассказал, что село Крахмальное под Купянском Харьковской области стало важным для «второй армии мира» из-за политических соображений. Накануне «переизбрания» Путина на пост президента РФ Москва хочет продемонстрировать хоть какую-то победу на фронте, информирует «НБН».

Фитьо уточнил, что до 24 февраля 2022 года в селе проживало 45 человек, однако сейчас в населенном пункте нет гражданских, он разрушен. Захват Крахмального ВС РФ пытаются представить, как значительную победу, однако на самом деле для них это незначительное достижение.

Глава пресс-службы уточнил, что потеря этого села для Сил обороны не критическая, ВСУ перешли на более выгодные позиции. Теперь россияне в Сети начали хвастаться захватом Табаевки.

Представитель Сухопутных войск опроверг заявления РФ об установлении контроля армией Путина над селом. По словам Фитьо, в населенном пункте идут бои, соответственно враг его не захватил. Он добавил, что украинское командование, если появится возможность защитникам занять более выгодные оборонные позиции и позже перейти к наступлению для улучшения тактической ситуации, осуществит это.

Ранее боец ВСУ рассказал, какие города в Донецкой области будут под угрозой, если российские войска захватят Авдеевку.