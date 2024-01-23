В интервью «ТСН» боец ВСУ процитировал своего начальника штаба, назвав Авдеевку «воротами Донецка и Донбасса». По словам Тимощука, этот город не позволяет путинским оккупационным силам продвигаться к границам Донецкой области, информирует «НБН».

Сержант объяснил, что оборона Авдеевки создает препятствие для продвижения войск Российской Федерации. В случае захвата населенного пункта под угрозой окажутся города Мирноград и Покровск Донецкой области.

Напомним, в ВСУ сообщали, что на Авдеевском направлении командование «второй армии мира» держит более 40 000 оккупантов. В последнее время захватчики начали чаще штурмовать позиции Сил обороны в районе города.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов высказался о потерях путинских войск под Авдеевкой за последние недели. Генерал рассказал, благодаря чему ВСУ эффективно «демилитаризируют» россиян в этой зоне фронта.