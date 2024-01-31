Маломуж рассказал, что армия Украины готовится к новым стратегическим форматам наступления, для чего истощает путинские оккупационные силы. Защитники должны максимально уничтожать резервы «второй армии мира» в глубоком тылу.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на издание «Апостроф».

По словам генерала, основными ударами по уничтожению врага могут стать атаки на подходах от «нуля» до 80 километров. В этих зонах оккупанты передвигаются поездами, колоннами автомобилей, танков, бронетранспортеров. В результате таких атак силы армии Российской Федерации иссякнут, у захватчиков не будет ресурсов для проведения наступательных операций.

Бывший начальник Службы внешней разведки отмечает, что ВСУ смогут создать условия для наступления весной-летом, когда истощат ВС РФ и получат от западных партнеров ракеты, технику, боеприпасы и боевые самолеты.

Ранее военный эксперт рассказал, что нужно защитникам для перелома на фронте.