В интервью изданию OBOZ.UA эксперт прокомментировал слова заместителя Буданова Вадима Скибицкого относительно отсутствия у оккупантов резервов для наступления на нескольких направлениях. Недзельский согласился с заявлением представителя ГУР МОУ, отметив, что ВС РФ для этого нужно иметь преимущество в 3-5 раз, информирует «НБН».

Полковник рассказал, что, несмотря на мобилизацию в стране-агрессоре, армии Путина все равно не хватает сил для наступления. Однако Украине расслабляться нельзя, поскольку она имеет дело с врагом, который имеет больше населения, техники и оружия.

Эксперт напомнил, что контрнаступление ВСУ не состоялось, поскольку защитники не получили от Запада необходимых видов оружия, кроме того, ВС РФ до сих пор доминируют в небе.

Недзельский считает, что на фронте сложилась патовая ситуация, когда ни Силы обороны, ни захватчики не могут наступать. Поэтому для перелома на поле боя защитникам необходима авиация, в частности истребители F-16.

По словам полковника, Киев должен не просить, а требовать у Запада передать необходимое оружие и технику. Эксперт напомнил, что союзники Украины не выполнили обязательства перед ней, которые взяли на себя согласно Будапештскому меморандуму.

Напомним, СМИ сообщили прогнозы Запада относительно длительности российско-украинской войны.