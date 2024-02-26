В аналитическом материале ISW отмечается, что представители Кремля и российские СМИ избегали упоминаний о второй годовщине войны против Украины. По мнению экспертов, Москва будет воздерживаться от публичного обсуждения этой темы как минимум до «переизбрания» Владимира Путина на пост президента РФ, информирует «НБН».

В Институте изучения войны считают, что после выборов кремлевский диктатор не будет скрывать от граждан непопулярные меры, которые касаются так называемой «СВО», например, мобилизацию.

В ISW обратили внимание на то, что ряд российских государственных телеканалов в эфире 24 февраля не упоминали о годовщине так называемой «спецоперации».

Аналитики предполагают, что представители Кремля и СМИ РФ не комментировали эту тему, чтобы не привлечь внимание к неспособности государства-террориста достичь своих военных целей в соседней стране, учитывая колоссальные потери армии Путина и сохранить апатичность россиян в отношении войны.

Напомним, в ISW рассказали, как военное руководство РФ пытается «отбелить» свою репутацию.