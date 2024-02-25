О том, как высокопоставленные функционеры Минобороны страны-агрессора намереваются переложить бремя ответственности за совершение военных преступлений в Украине на плечи командиров среднего и низшего звена, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Института изучения войны» (ISW).

Как стало известно, не так давно глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, встречаясь с командующим Центральной группировкой войск России, генерал-полковником Андреем Мордвичевым, указал на необходимость гуманного обращения с военнопленными, что, в данной ситуации, уже несколько неуместно.

Предполагается, что подобные «месседжи» российского командования, похоже, спровоцированы обеспокоенностью введения ответных мер со стороны мирового сообщества, не только в отношении подчиненных, но и высокопоставленных офицеров, поскольку военные преступления России абсолютно очевидны.

По мнению аналитиков «Института изучения войны», Шойгу, возможно, открыто обратится к военнопленным, если учитывать недавнее международное внимание к зверствам оккупантов в Украине.

Ранее мы писали о том, как в 3-й ОШБр комментировали слухи о массовом пленении защитников при отходе из Авдеевки.