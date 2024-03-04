В отчете ISW цитируют командующего Военно-воздушными силами ВСУ Николая Олещука. В субботу, 2 марта, военачальник заявил, что около 19:00 на Восточном направлении после «демилитаризации» двух истребителей Су-34 оккупантов полностью прекратилась активность вражеской авиации, информирует «НБН».

Позже спикер ВС ВСУ Юрий Игнат сообщил, что пауза в работе авиации «второй армии мира» продолжалась и в воскресенье, 3 марта. Также ВС РФ не использовали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

В Институте изучения войны напомнили, что с 17 февраля Силы обороны «отминусовали» 15 единиц авиации путинских войск. Американские аналитики предполагают, что захватчики смирились с возросшими потерями самолетов.

Эксперты считают, что командование армии России продолжит жертвовать своими истребителями в погоне за тактическими успехами на востоке Украины, где «освободители» продолжают наступательные операции.

Ранее Игнат рассказал, что позволило защитникам устроить «самолетопад» в районе Авдеевки.