В эфире национального телемарафона представитель ВС ВСУ рассказал, что для нанесения авиационных ударов по Авдеевке российским «освободителям» пришлось рисковать своими истребителями, подводя их ближе к линии фронта, информирует «НБН».

По словам полковника, это позволило Силам обороны в районе захваченного армией Путина города «отминусовать» большое количество боевых самолетов. Кроме того, защитники своими успехами по уничтожению авиации заставили врага подумать над тем, стоит ли ему подлетать к полю боя.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что за прошлый месяц ВСУ «демилитаризировали» 13 боевых самолетов ВС РФ. Этот показатель является лучшим результатом с октября 2022 года.

Напомним, командующий ВС ВСУ Николай Олещук дал совет летчикам «второй армии мира».