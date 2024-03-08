Вчера войска Российской Федерации обстреляли Сумы, используя для запуска ракет авиацию. Начальник областной военной администрации Владимир Артюх в эфире национального телемарафона уточнил, что удар пришелся на медицинский городок, информирует «НБН».

Чиновник сообщил, что в результате ракетной атаки захватчиков пострадали здания центральной городской клинической больницы, центра экстренной помощи, областного центра службы крови и средней школы.

По словам главы ОВА, пострадавших от атаки было около 10 человек, 4 обратились за медицинской помощью в учреждения. Отметим, что украинский лидер Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения сообщил, что в результате обстрела города есть погибшие.

Как сообщалось, ранее российские оккупационные силы атаковали Сумы 6 марта, ударив по городу дронами-камикадзе «Шахед». В областной прокуратуре сообщили о пострадавших и показали кадры последствий обстрела.