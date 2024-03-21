В четверг, 21 марта, представители РДК, «ЛСР» и Сибирского батальона дали пресс-конференцию, в ходе которой объяснили, где добровольцы берут технику и оружие для рейдов в РФ, информирует «НБН».

Барановский напомнил, что «ЛСР» на территории Украины – подразделение интернационального легиона ВСУ, бойцы которого приравниваются во всех правах и обязанностях к другим защитникам.

Он рассказал, что, когда добровольцы пересекают российскую границу – на территории государства-террориста они уже не являются военными ВСУ. В ходе рейдов в Россию бойцы используют трофейное и перетрофеенное вооружение. Представитель «ЛСР» отметил, что часто техника и оружие переходят из рук в руки.

В свою очередь Никитин иронично отметил, что «нельзя недооценивать возможности современных военторгов», где добровольцы могут купить оружие и технику. Также командир РДК поблагодарил власти Чечни за «подарок» в виде грузовика «Ахмата». Он добавил, что его подразделение также полагается на трофейное вооружение.

Также в ходе пресс-конференции российские добровольцы заявили, что прорывом границы РФ они сорвали планы врага по наступлению.