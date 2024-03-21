В ходе пресс-конференции «ЛСР», РДК и Сибирского батальона в четверг, 21 марта, боец Легиона «Свобода России» напомнил, что Кремль традиционно пытается приурочить свои наступления и другие «победы» к каким-то датам, например, к годовщине полномасштабной войны, 9 мая или дню рождения Владимира Путина, информирует «НБН».

По словам Барановского, оккупанты намеревались провести существенную атаку, посвятив ее псевдовыборам и «переизбранию» российского диктатора на пост главы государства. Однако прорыв границы страны-агрессора добровольцами сорвал планы захватчиков.

Рейд «ЛСР», РДК и Сибирского батальона в Белгородскую и Курскую области вынудили россиян перебросить значительные силы с Харьковского и Купянского направлений для удержания своих приграничных регионов.

Напомним, в Легионе «Свобода России» назвали потери живой силы и техники путинских оккупационных сил за неделю боевых действий в приграничье РФ.