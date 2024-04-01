Главный разведчик Украины в эфире национального телемарафона отметил, что рейд бойцов РДК, Легиона «Свобода России» и «Сибирского батальона» в приграничные области страны-агрессора выгоден для нашей страны, так как они отвлекают внимание захватчиков, информирует «НБН».

Как уточнил генерал, боевые действия в приграничных регионах Российской Федерации помогли растянуть вражеские группировки и вынудили командование оккупационных войск перебросить часть сил на защиту своих рубежей в Белгородской и Курской областях.

Военачальник считает, что с изменением ситуации на фронте в нашей стране российским добровольцам будет легче продвигаться по территории государства-террориста для достижения своей цели. Однако на данном этапе войны они дойти до Москвы не смогут, в частности также из-за недостаточного количества оружия.

Напомним, российские добровольцы заявили, что их рейд в приграничные области РФ сорвал планы «второй армии мира» по наступлению в Украине.