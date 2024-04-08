Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источники в спецслужбах, сообщило, что судно, которое вчера горело на западе государства-террориста, – малый ракетный корабль ВМС РФ «Серпухов», информирует «НБН».

По словам собеседника СМИ, боевое судно «второй армии мира» находилось на военно-морской базе «Балтийск» в Калининградской области, где и произошел пожар. Журналисты отмечают, что источник не стал уточнять причину возгорания корабля.

Ракетное судно россияне назвали в честь города Серпухов, оно было спущено на воду 3 апреля 2015 года. До конца 2016 года этот корвет ВМС РФ был в составе Черноморского флота, с 2017 года входит в состав Балтийского флота.

Боевое судно «второй армии мира» имеет установку вертикального пуска и может наносить удары по целям сверхзвуковыми противокорабельными «Ониксами», гиперзвуковыми противокорабельными «Цирконами» и крылатыми ракетами «Калибр».

Ранее представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, как российские захватчики пытаются уберечь остатки своего Черноморского флота от удара украинских морских дронов.