О том, что вследствие российского удара по Золочеву ранены шесть человек (включая 11-летнего подростка), а двое гражданских лиц — погибли, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

В соответствии с данными, которыми располагает глава ОВА:

погибли 64-летний мужчина и 38-летняя женщина, являющихся местными жителями (находились в авто рядом с эпицентром взрыва вражеского КАБа);

74-летнуюю женщину и 77-летнего мужчину направили на госпитализацию в медучреждение с травмами взрывного характера (состояние — средней тяжести);

35-летний пострадавший мужчина, с легкими ранениями, получил помощь в амбулаторном порядке;

необходимая медпомощь оказана 50-летнему мужчине, 41-летней женщине и 11-летнему подростку.

Помимо количества пострадавших, Синегубов проинформировал — задокументированы повреждения административных построек, здания «Ощадбанка», более 20 авто, а также фактически уничтожено частное домовладение.

Фото — t.me/synegubov

Фото — t.me/synegubov

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