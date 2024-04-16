Во время вечернего видеообращения в понедельник, 15 апреля, глава государства сообщил, что он заслушал доклады от главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко и начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова о возможных действиях ВС РФ, информирует «НБН».

Также, по словам Зеленского, обсуждались вопросы защиты критической инфраструктуры от атак российских оккупационных сил в прифронтовых районах и в приграничных регионах.

Украинский лидер отметил, что в Кремле безумие до сих пор сильно, поэтому «вторая армия мира» попытается усилить штурмовые и наступательные операции, на которые Силы обороны будут отвечать.

Также президент напомнил, что США и союзники в минувшие выходные помогли защитить Израиль от иранского террора, несмотря на то, что страна не является членом Североатлантического Альянса. Гарант добавил, что Киев будет говорить с партнерами об усилении украинской ПВО.

Напомним, в Администрации Байдена объяснили, почему США не будут сбивать беспилотники в небе над Украиной, как они делали это с союзниками в Израиле.