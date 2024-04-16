В понедельник, 15 апреля, представитель Администрации президента США во время брифинга ответил на вопрос почему Америка, которая с союзниками сбивала беспилотники в Израиле, не может сделать это в Украине во время российских атак БПЛА, информирует ,«НБН».

По словам Кирби, это «разные конфликты», «разное воздушное пространство» и «разные картины угроз». Он заявил, что глава государства Джо Байден с начала полномасштабной войны в Украине давал понять, что его страна не намерена участвовать в конфликте и принимать на себя боевую роль.

Чиновник добавил, что Вашингтон предоставлял Киеву все необходимое для защиты неба над Украиной, однако сейчас Штаты не могут передать ей дополнительную помощь из-за отсутствия финансирования.

Напомним, что глава Министерства обороны США Ллойд Остин прокомментировал атаку Ирана на Израиль, объяснив действия Штатов в регионе.