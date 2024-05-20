Российский Telegram-канал ASTRA сообщил, что за двое суток авиация путинских оккупационных сил «потеряла» в районе города Шебекино Белгородской области четыре ФАБа, информирует «НБН».

Самолеты ВС РФ, которые наносили удары по Харьковской области, в частности по Волчанску, 17 мая сбросили на приграничный регион страны-агрессора три авиабомбы, 18 мая – одну.

В пятницу в Шебекино ФАБ-500 нашли возле дома на Ржевском шоссе. Никто не пострадал, однако по состоянию на 20 мая власти так и не вывезли бомбу для уничтожения. В пригороде в поселке Батрацкая Дача обнаружили ФАБ-250, также обошлось без жертв и раненых, снаряд ликвидировали.

В этот же день ФАБ-500 нашли в Шебекино на улице Машиностроителей. В результате падения бомбы был поврежден фасад жилого дома, окна и забор. Глава округа Владимир Жданов назвал инцидент «падением взрывоопасного объекта».

Фото — t.me/astrapress

В субботу в поселке Новая Таволжанка вблизи Шебекино обнаружили ФАБ-500, обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, на прошлой неделе под Белгородом авиация армии Путина «потеряла» фугасную бомбу вблизи жилых домов, людей пришлось эвакуировать.