Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов в эфире телеканала «Эспрессо» сообщил, что «вторая армия мира» нацелилась на возврат части освобожденных Силами обороны Украины территорий Харьковщины. Сейчас на Купянском направлении россияне пытаются создать плацдарм, пишет «НБН».

По его словам, из-за сложных погодных условий в Харьковской и Донецкой областях военная техника работает тяжело, так как везде грязь. В то же время, на фронте в этих регионах оккупанты применяют беспилотники и пехоту, по количеству которой они имеют преимущество над ВСУ.

Военный отметил, что сегодня ситуация на поле боя сложная на всех направлениях и так будет на протяжении всего года, если есть вера в возможность переломить ситуацию на фронте и начало деоккупации территорий.

Ранее спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов рассказал о ситуации в районе Покровска Донецкой области. По его словам, оккупационная армия Путина на этом участке фронта начала воевать «по учебнику».