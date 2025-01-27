Трегубов в эфире национального телемарафона рассказал, что захватчики продолжают обходить Покровск Донецкой области, поскольку не хотят идти в лобовую атаку и терять в городских боях очень много живой силы, как они делали это ранее на других направлениях, пишет издание «НБН».

По его словам, цель оккупантов – обойти населенный пункт, перерезать пути снабжения нужной техникой для Сил обороны Украины и таким образом заставить защитников выйти из Покровска. Бои в городской застройке потребуют большого человеческого ресурса врага, поэтому он избегает такого сценария.

Майор напомнил, что раньше россияне на фронте «просто ломились как стадо» и вели боевые действия так, будто у них живой силы безграничное количество. Сейчас ВС РФ начали действовать «по учебнику», задаваясь вопросом, смогут ли они продолжать наступательные действия, если положат на Покровском направлении множество людей.

Ранее в ОСГВ «Хортица» сообщили об усилении российских штурмов на Торецком и Краматорском направлениях.