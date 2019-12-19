Депутаты проголосовали за новый Избирательный кодекс: Как теперь будем голосовать на выборах?

Мажоритарной системы больше не будет.

В четверг, 19 декабря, народные избранники приняли законопроект о новом Избирательном кодексе.

Об этом передает «НБН«.

Поддержали документ, вместе с правками Зеленского, 330 депутатов, 2 были против, а 10 воздержались.

Согласно закону, нас ждут такие изменения:

отмена голосования по одномандатным округам

выборы в ВР будут проходить по пропорциональной системе

партии обязаны предоставлять общегосударственный список кандидатов.

Первая 9-ка будет лишь в общегосударственном списке, а остальных кандидатов надо распределять по региональным спискам. Всего их будет 27 и в каждом региональном списке может быть от 5 до 17 кандидатов

Избирательные регионы — это области Украины. Киев будет разделен на два округа — левобережный и правобережный. Также, на два округа разделят списки в Днепропетровской области — Криворожский и Днепропетровский. Херсонская область и АР Крым будет объединены в Южный округ.

На выборах в бюллетене можно будет проголосовать за региональный список партии и поддержать конкретного депутата из этого списка.

Напомним, ранее мы писали, что ВР отменила депутатскую неприкосновенность.