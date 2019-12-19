Депутаты проголосовали за новый Избирательный кодекс: Как теперь будем голосовать на выборах?

Мажоритарной системы больше не будет.
В четверг, 19 декабря, народные избранники приняли законопроект о новом Избирательном кодексе.
Об этом передает «НБН«.
Поддержали документ, вместе с правками Зеленского, 330 депутатов, 2 были против, а 10 воздержались.
Согласно закону, нас ждут такие изменения:
- отмена голосования по одномандатным округам
- выборы в ВР будут проходить по пропорциональной системе
- партии обязаны предоставлять общегосударственный список кандидатов.
Первая 9-ка будет лишь в общегосударственном списке, а остальных кандидатов надо распределять по региональным спискам. Всего их будет 27 и в каждом региональном списке может быть от 5 до 17 кандидатов
Избирательные регионы — это области Украины. Киев будет разделен на два округа — левобережный и правобережный. Также, на два округа разделят списки в Днепропетровской области — Криворожский и Днепропетровский. Херсонская область и АР Крым будет объединены в Южный округ.
На выборах в бюллетене можно будет проголосовать за региональный список партии и поддержать конкретного депутата из этого списка.
Напомним, ранее мы писали, что ВР отменила депутатскую неприкосновенность.