Авиакатастрофа в Тегеране: Зеленский готовит обращение к украинцам

Информацией поделились в офисе президента Украины.

В субботу, 11 января, Владимир Зеленский выступит с обращением к украинцам по поводу авиакатастрофы с самолетом МАУ в небе над Тегераном, передает «НБН«.

«Обращение появится после окончания переговоров президента с украинскими экспертами, которые работают на месте катастрофы в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Ирана. Последний пройдет в 17 часов».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский прокомментировал признание Ирана о сбитом украинском боинге.