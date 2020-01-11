Авиакатастрофа в Тегеране: Зеленский готовит обращение к украинцам

Политика
Христина Качоровська0
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Информацией поделились в офисе президента Украины.

В субботу, 11 января, Владимир Зеленский выступит с обращением к украинцам по поводу авиакатастрофы с самолетом МАУ в небе над Тегераном, передает «НБН«.

«Обращение появится после окончания переговоров президента с украинскими экспертами, которые работают на месте катастрофы в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Ирана. Последний пройдет в 17 часов».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский прокомментировал признание Ирана о сбитом украинском боинге.


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