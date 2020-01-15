В США обнародовали новые документы по делу об импичменте Дональда Трампа

На сайте комитета по разведке палаты представителей Конгресса США были опубликованы новые документы об импичменте Дональда Трампа. В них в частности говорится, что американский бизнесмен Лев Парнас, которого связывают с личным адвокатом Дональда Трампа Р. Джулиани, знал о том, что была организована слежка за послом США в Украине Мари Йованович. Эти сведения якобы хранились в смартфоне Парнаса, которые в свое время были переданы представителям от демократов в Конгрессе США. Об этом сообщает РБК-Украина.

Ранее в октябре 2019 года прокуратурой южного округа штата Нью-Йорк были задержаны бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман. Их подозревают в попытках добиться отставки посла в Украине Йованович.

Кроме того сообщалось, что свое желание об устранении бывшего посла Америки в Украине признал и Рудольф Джулиани – личный адвокат Трампа.Он объяснял это тем, что Йованович мешала получению компромата на Джо Байдена – оппонента Дональда Трампа на президентских выборах.

Известно, что 19 декабря Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа. В рамках процедуры Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса США.