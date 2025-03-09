Как информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу руководителя венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто, Польша и прочие государства-члены Европейского Союза препятствуют внедрению «мирных усилий» главы Белого дома Дональда Трампа.

Исходя из слов Сийярто, в Брюсселе считают «мирный план» Трампа продолжением войны из-за убийств и разрушений, которые несет РФ, но Будапешт полагает такие предложения американского лидера (остановка любой помощи Украине и принуждение Киева к миру, фактически – капитуляции) приближением к установлению мира.

Глава МИД Венгрии подчеркнул — сейчас появился реальный шанс достичь мира в Украине благодаря действиям Трампа, которые могут увенчаться успехом, однако польское правительство, совместно «с остальным Брюсселем», стремится заблокировать «мирные переговоры».

По мнению чиновника администрации Орбана, большая часть стран планеты, включая США и Венгрию, выступает за идею переговоров, но Польша и прочие члены ЕС — занимают позицию «за продолжение войны».

Ранее мы писали о том, что США намерены заключить соглашение по полезным ископаемым не только с Украиной.