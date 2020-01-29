Арбузов, Пшонка, Клименко — журналист Йозвяк рассказал, что с экс-министров Януковича могут снять санкции

Важное Политика
Христина Качоровська0
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Об этом журналист «Радио Свобода» написал у себя в Twitter.

Флаг Евросоюза
Флаг Евросоюза. Фото unian.net

Опираясь на свои источники Рикард Йозвяк написал, что Евросоюз может снять санкции с бывших чиновников времен беглого президента Януковича, передает «НБН«.

«Есть большая вероятность, что бывший премьер-министр Украины Арбузов, экс-министр доходов Клименко, бывший генпрокурор Пшонка и его сын Артем будут исключены из санкционного списка Европейского союза».

 

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Напомним, ранее Рикард Йозвяк сообщил, что ЕС может снять санкции с Азарова и других министров.


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