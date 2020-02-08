Ермак и Зеленский пытаются не допустить Порошенко на Мюнхенскую конференцию безопасности — СМИ
Президент лично дал указ не позволить Порошенко явиться на конференцию.
Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщают, что президент Зеленский и его помощник Ермак не хотят, чтобы пятый президент Украины Петр Порошенко отправился на Мюнхенскую конференцию безопасности. Она должна состояться уже 14-16 февраля.
Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram политолога Андрея Смолия.
Как пишут источники, Владимир Зеленский лично попросил Ермака, чтобы Порошенко не попал на конференцию и не смог там представлять интересы Украины:
«Сообщается, что Владимира Зеленсокго раздражает активная деятельность Порошенко. Поэтому Ермак должен пообщаться с организаторами конференции и доказать им, что не стоит приглашать Порошенко».
Напомним, ранее мы писали, что Зеленского ждет судьба Порошенко.