Ермак и Зеленский пытаются не допустить Порошенко на Мюнхенскую конференцию безопасности — СМИ

Президент лично дал указ не позволить Порошенко явиться на конференцию.

Ряд СМИ и Telegram-каналов сообщают, что президент Зеленский и его помощник Ермак не хотят, чтобы пятый президент Украины Петр Порошенко отправился на Мюнхенскую конференцию безопасности. Она должна состояться уже 14-16 февраля.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram политолога Андрея Смолия.

Как пишут источники, Владимир Зеленский лично попросил Ермака, чтобы Порошенко не попал на конференцию и не смог там представлять интересы Украины:

«Сообщается, что Владимира Зеленсокго раздражает активная деятельность Порошенко. Поэтому Ермак должен пообщаться с организаторами конференции и доказать им, что не стоит приглашать Порошенко».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленского ждет судьба Порошенко.