Европейский союз снимет санкции с Азарова и Ставицкого — СМИ

Политика
Христина Качоровська0
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Журналист «Радио Свободы» Рикард Йозвяк ранее не раз предупреждал о возможной отмене санкции с чиновников времен Януковича.

Николай Азаров
Николай Азаров. Фото hromadske.ua

А теперь, судя по его сообщению в Twitter, Евросоюз окончательно решил снять санкции с Николая Азарова и Эдуарда Ставицкого.

Об этом сообщает «НБН«.

«В ЕС договорились, что экс-премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Ставицкого вычеркнут из санкционного списка. Александр Янукович останется в списке ещё на 6 месяцев. В отношении Виктора Януковича и 9 его чиновников продлят санкции ещё на год».

Как отметил Йозвяк, о своем решении Европейском союзе официально сообщат на следующей недели.

 

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Напомним, ранее мы писали, что ЕС снимет санкции с двух чиновников времен Януковича.


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