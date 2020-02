Европейский союз снимет санкции с Азарова и Ставицкого — СМИ

Журналист «Радио Свободы» Рикард Йозвяк ранее не раз предупреждал о возможной отмене санкции с чиновников времен Януковича.

А теперь, судя по его сообщению в Twitter, Евросоюз окончательно решил снять санкции с Николая Азарова и Эдуарда Ставицкого.

Об этом сообщает «НБН«.

Как отметил Йозвяк, о своем решении Европейском союзе официально сообщат на следующей недели.

there is agreement to remove the former PM of #Ukraine Azarov & the ex energy minister Stavytskyi from the EU sanctions list. Oleksandr Yanukovych will remain on the list for 6 months. 9 others, incl. his father, for 12 months. should be confirmed next week. #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 11, 2020